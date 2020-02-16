Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2020 12:59  [50] "Все площади парка "Швейцария" нужно сохранить в прежних рамках", - Алексей Алехин
20 февраля 2020 12:48  [392] Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать
20 февраля 2020 12:37  [81] Нижегородцы стали чаще жаловаться на услуги связи и деятельность "Почты России"
20 февраля 2020 12:10  [131] Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде
20 февраля 2020 11:49  [132] ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
20 февраля 2020 11:42  [160] Медицинские маски бесплатно будут раздавать в ТРЦ "Небо" 21 февраля
20 февраля 2020 11:40  [166] Нижегородский ДК им.Ленина передадут в пользование области для реставрации
20 февраля 2020 11:38  [157] Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о Федоре Митенкове и Константине Ракутине
20 февраля 2020 10:18  [360] "В Уренском районе, даже при самых низких показателях паводка, идет затопление территории", - Роман Низов
20 февраля 2020 09:51  [388] "Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в капремонте детсада Павловского района
Общество

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать

20 февраля 2020 12:48  [392] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник Минину и Пожарскому, расположенный перед храмом Иона Предтечи на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде, планируется передать в безвозмездное пользование области. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе заседания профильной комиссии 19 февраля 2020 года.

Правительство Нижегородской области заявило о намерении отреставрировать его к 800-летию города.

Решение о передаче памятника в безвозмездную собственность будет принято депутатами на заседании Гордумы 26 февраля.

Напомним, копия памятника Минину и Пожарскому установлена в Нижнем Новгороде 21 октября 2005 года.

Первоначально парная скульптура предводителей Нижегородского ополчения 1612 года предназначалась для установки в Нижнем Новгороде. Однако торжественное открытие памятника состоялось в 1818 году в Москве, на Красной площади.

Несколькими годами ранее мэр Москвы Юрий Лужков дал обещание подарить копию знаменитого памятника Нижнему Новгороду. Скульптура была изготовлена в творческой мастерской Зураба Церетели.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph