Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2020 13:39  [2] Ремонт музея-заповедника в Большом Болдине начнется в 2020 году
20 февраля 2020 12:59  [51] "Все площади парка "Швейцария" нужно сохранить в прежних рамках", - Алексей Алехин
20 февраля 2020 12:48  [395] Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать
20 февраля 2020 12:37  [82] Нижегородцы стали чаще жаловаться на услуги связи и деятельность "Почты России"
20 февраля 2020 12:10  [136] Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде
20 февраля 2020 11:49  [138] ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
20 февраля 2020 11:42  [168] Медицинские маски бесплатно будут раздавать в ТРЦ "Небо" 21 февраля
20 февраля 2020 11:40  [172] Нижегородский ДК им.Ленина передадут в пользование области для реставрации
20 февраля 2020 11:38  [163] Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о Федоре Митенкове и Константине Ракутине
20 февраля 2020 10:18  [365] "В Уренском районе, даже при самых низких показателях паводка, идет затопление территории", - Роман Низов
Общество

"Все площади парка "Швейцария" нужно сохранить в прежних рамках", - Алексей Алехин

20 февраля 2020 12:59  [51] Общество
Алексей Алехин

Алексей Алехин

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин прокомментировал ситуацию, сложившуюся с парком "Швейцария".

"В отношении благоустройства парка "Швейцария" позиция нижегородского отделения Общероссийского Народного фронта абсолютно понятна - необходимо соблюдение законодательства в отношении озелененных территорий общего пользования (ОТОП) и сохранение всей площади парка "Швейцария" в прежних рамках. Именно на этом экологи и общественники Нижнего Новгорода настаивали и на организованном ОНФ круглом столе 5 февраля, и на совместном рейде с администрацией Нижнего Новгорода, который прошел 17 февраля", - пояснил Алексей Алехин.

"Региональное отделение ОНФ и в дальнейшем будет выступать в роли площадки взаимодействия нижегородцев и органов власти. Как мы видим, в случае конструктивного и активного подхода такой диалог не просто возможен, но и результативен. Но при этом хотелось бы, чтобы органы власти организовывали такой диалог сами, еще до того, как рождаются концепции и проекты. Это их задача", - считает руководитель регионального исполкома ОНФ.

"На мой взгляд, одна из самых больших проблем, которая вызвала кризисную ситуацию с парком "Швейцария", - недостаточная информированность нижегородцев и отсутствие широкого общественного обсуждения концепции благоустройства парка. Явный прокол заказчика благоустройства и проектировщиков. Это тем более странно, что хорошие примеры налаженной системной коммуникации с общественностью есть, их много", - добавил он.

"Возьмем, например, систему подготовки концепций городских территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (konkurs.gorodsreda.ru) или в рамках благоустройства общественных территорий по проекту ФКГС. Многолетний опыт работы ОНФ по мониторингу проектов в рамках ФКГС в различных городах и районах области однозначно говорит: там, где общественное обсуждение организовано правильно, широко, открыто, люди остаются довольны, и наоборот – там, где мнения общественности не слышат, игнорируют или жителей ставят перед фактом (мол, власти сами знают, что нужно людям), возникают проблемы. Пример Мухинского озера на Бору у всех на устах", - напомнил Алексей Алехин.

"Добавлю, что тему парка ОНФ и Общественная палата Нижнего Новгорода по-прежнему будут вести. В ближайшее время ОНФ проведет общественное обсуждение скорректированной в соответствии с пожеланиями жителей концепции благоустройства "Швейцарии". Место и время мероприятия будет сообщено дополнительно", - пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph