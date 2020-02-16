"Все площади парка "Швейцария" нужно сохранить в прежних рамках", - Алексей Алехин Общество

Алексей Алехин Фото: НИА Нижний Новгород

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин прокомментировал ситуацию, сложившуюся с парком "Швейцария".

"В отношении благоустройства парка "Швейцария" позиция нижегородского отделения Общероссийского Народного фронта абсолютно понятна - необходимо соблюдение законодательства в отношении озелененных территорий общего пользования (ОТОП) и сохранение всей площади парка "Швейцария" в прежних рамках. Именно на этом экологи и общественники Нижнего Новгорода настаивали и на организованном ОНФ круглом столе 5 февраля, и на совместном рейде с администрацией Нижнего Новгорода, который прошел 17 февраля", - пояснил Алексей Алехин.

"Региональное отделение ОНФ и в дальнейшем будет выступать в роли площадки взаимодействия нижегородцев и органов власти. Как мы видим, в случае конструктивного и активного подхода такой диалог не просто возможен, но и результативен. Но при этом хотелось бы, чтобы органы власти организовывали такой диалог сами, еще до того, как рождаются концепции и проекты. Это их задача", - считает руководитель регионального исполкома ОНФ.

"На мой взгляд, одна из самых больших проблем, которая вызвала кризисную ситуацию с парком "Швейцария", - недостаточная информированность нижегородцев и отсутствие широкого общественного обсуждения концепции благоустройства парка. Явный прокол заказчика благоустройства и проектировщиков. Это тем более странно, что хорошие примеры налаженной системной коммуникации с общественностью есть, их много", - добавил он.

"Возьмем, например, систему подготовки концепций городских территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (konkurs.gorodsreda.ru) или в рамках благоустройства общественных территорий по проекту ФКГС. Многолетний опыт работы ОНФ по мониторингу проектов в рамках ФКГС в различных городах и районах области однозначно говорит: там, где общественное обсуждение организовано правильно, широко, открыто, люди остаются довольны, и наоборот – там, где мнения общественности не слышат, игнорируют или жителей ставят перед фактом (мол, власти сами знают, что нужно людям), возникают проблемы. Пример Мухинского озера на Бору у всех на устах", - напомнил Алексей Алехин.

"Добавлю, что тему парка ОНФ и Общественная палата Нижнего Новгорода по-прежнему будут вести. В ближайшее время ОНФ проведет общественное обсуждение скорректированной в соответствии с пожеланиями жителей концепции благоустройства "Швейцарии". Место и время мероприятия будет сообщено дополнительно", - пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ.