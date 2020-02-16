"Конституционная норма необходима для того, чтобы обеспечить возможность серьезной защиты от киберугроз", - Евгений Семенов Политика

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов прокомментировал своевременность внесения поправок в Конституцию РФ в части защиты данных граждан. Отметим, что ранее президент Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации.

В частности, как сообщается на сайте администрации президента, в ходе встречи российский предприниматель в сфере информационных технологий Наталья Касперская предложила внести в Конституцию (ст.71) норму о том, чтобы в ведении федерального центра также находились и информационные технологии. Она считает, что "оборот данных и защита данных граждан – это государственное дело". Владимир Путин поддержал данное предложение.

Евгений Семенов также считает, что конституционная норма необходима для того, чтобы обеспечить возможность серьезной защиты от киберугроз.

"Уже в конце XX столетия информационная индустрия стала самым прибыльным бизнесом, а информация стратегическим ресурсом. Современное общество часто называют информационным обществом. Поэтому все, что касается информации, требует серьезной защиты. В России существует ряд законов, направленных на обеспечение информационной безопасности, но они появились позднее, чем Конституция 1993 года.

Информационные или цифровые технологии развиваются стремительно. Совершенствуются технологии нового – цифрового и кибероружия, в будущем нас ожидают локальные и мировые дигитальные войны. Для того чтобы обеспечить возможность серьезной защиты от этих угроз, необходима Конституционная норма, которая станет основой для дальнейшего развития законов, обеспечивающих, информационный суверенитет страны и безопасность ее граждан. Именно эта сфера законодательной деятельности будет обладать самой высокой динамикой, будут появляться новые законы и совершенствоваться старые. Это вызов времени", - отметил Евгений Семенов.