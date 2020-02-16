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Политика

"Уверен, что инициатива губернатора о выделении дополнительных средств на ремонт мемориалов ВОВ будет поддержана единогласно", - Александр Тимофеев

20 февраля 2020 14:07  [72] Политика

"Уверен, что инициатива губернатора о выделении дополнительных средств на ремонт мемориалов ВОВ будет поддержана единогласно", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев, комментируя внесенные поправки в бюджет на 2020 год.

В частности, областное правительство в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне намерено выделить 200 млн рублей на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, более 65 млн рублей – на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала "Горьковчане – фронту" на территории Кремля. Ожидается, что на благоустройство мемориального комплекса "Парк Славы" в Автозаводском районе будет выделено 55,1 млн рублей.

"Если не помнить того, что наши деды и прадеды сделали в годы Великой Отечественной войны, о каком будущем можно говорить? Все мы знаем о том, что тот, кто не помнит прошлого, у того нет будущего, поэтому я уверен, что инициатива губернатора Глеба Никитина о выделении дополнительных средств на ремонт и восстановление мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, будет поддержана единогласно. Тем более, что это – желание самих жителей Нижегородской области. Так, среди предложений, поступивших от нижегородцев в рамках программы поддержки местных инициатив, порядка ста заявок были связаны с ремонтом памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Память о подвиге нашего народа в этой войне никогда не должна быть забыта", - сказал Александр Тимофеев.

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