"Когда первое лицо региона приходит на встречу с населением, это всегда хорошо", - Юрий Попов Общество

Член попечительского совета парка "Швейцария" Юрий Попов прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями общественности по реконструкции парка.

"Нам было четко сказано, что будут предприняты юридически значимые действия, а Глеб Сергеевич ещё никогда не давал повода усомниться в выполнении своих обещаний", - сказал Юрий Попов.

"На встрече были рассмотрены два главных аспекта - благоустройство парка "Швейцария" и судьба зоопарка "Мишутка". По первому вопросу было поручено разработать техзадание и координационный проект. Что же касается зоопарка, то здесь, на мой взгляд, нужно собирать круглый стол о целесообразности или нецелесообразности его размещения в парке. Главный вопрос даже не в его окупаемости, а в том, как быть с теми животными, которых не хотят принимать другие зоопарки", - добавил он.

"Одно могу сказать точно: когда первое лицо региона приходит на встречу с населением по значимому вопросу, это всегда хорошо", - подытожил член попечительского совета парка "Швейцария".