Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2020 14:54  [372] "Когда первое лицо региона приходит на встречу с населением, это всегда хорошо", - Юрий Попов
20 февраля 2020 14:46  [43] Инновационный центр "Квантовая долина" создадут в Нижегородской области
20 февраля 2020 14:21  [82] Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде 27 февраля
20 февраля 2020 13:39  [95] Ремонт музея-заповедника в Большом Болдине начнется в 2020 году
20 февраля 2020 12:59  [136] "Все площади парка "Швейцария" нужно сохранить в прежних рамках", - Алексей Алехин
20 февраля 2020 12:48  [496] Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать
20 февраля 2020 12:37  [170] Нижегородцы стали чаще жаловаться на услуги связи и деятельность "Почты России"
20 февраля 2020 12:10  [247] Остановка транспорта будет запрещена на двух участках в Нижнем Новгороде
20 февраля 2020 11:49  [228] ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
20 февраля 2020 11:42  [247] Медицинские маски бесплатно будут раздавать в ТРЦ "Небо" 21 февраля
Общество

"Когда первое лицо региона приходит на встречу с населением, это всегда хорошо", - Юрий Попов

20 февраля 2020 14:54  [372] Общество

Член попечительского совета парка "Швейцария" Юрий Попов прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями общественности по реконструкции парка.

"Нам было четко сказано, что будут предприняты юридически значимые действия, а Глеб Сергеевич ещё никогда не давал повода усомниться в выполнении своих обещаний", - сказал Юрий Попов.

"На встрече были рассмотрены два главных аспекта - благоустройство парка "Швейцария" и судьба зоопарка "Мишутка". По первому вопросу было поручено разработать техзадание и координационный проект. Что же касается зоопарка, то здесь, на мой взгляд, нужно собирать круглый стол о целесообразности или нецелесообразности его размещения в парке. Главный вопрос даже не в его окупаемости, а в том, как быть с теми животными, которых не хотят принимать другие зоопарки", - добавил он.

"Одно могу сказать точно: когда первое лицо региона приходит на встречу с населением по значимому вопросу, это всегда хорошо", - подытожил член попечительского совета парка "Швейцария".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph