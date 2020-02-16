"Мнение Никитина о ненужности объектов капстроительства в "Швейцарии" является ценным", - Асхат Каюмов Общество

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"Мнение губернатора Глеба Никитина о ненужности объектов капстроительства в "Швейцарии" является ценным", - заявил нижегородский эколог Асхат Каюмов, комментируя встречу главы региона с проектировщиком по благоустройству парка "Приокский" и общественностью 19 февраля 2020 года. При этом Глеб Никитин заявил, что изменения в правила землепользования и застройки будут пересмотрены. А заместитель главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в свою очередь, добавил, что "необходимости вырезать озелененные территории общего пользования (ОТОПы) скорее всего не было, поэтому решение также будет пересмотрено".

"С точки зрения поставленных изначально задач уразуметь проект, встреча прошла очень продуктивно. Из тех, кто условно "бузит", никто не против наведения порядка в парке. Основная претензия к тому вопросу, что в парк пытаются внести объекты, которые ему не свойственны.

Поддержка, которую высказал губернатор Глеб Никитин, о ненадобности несвойственных объектов в парке, является ценной. Коворкинги, странные волонтерские центры… Никитин в присутствии всех сказал проектировщикам убрать несвойственные объекты. Убрать все, что связано с капитальным строительством. Это важно с точки зрения сохранения природного комплекса парка. А в остальном подтвердилась общая позиция: необходимо сделать освещение, дорожки, скамейки, укрепление склонов, набережную. Все с этим согласны.

Что касается зоопарка "Мишутка". Я своими глазами видел бардак, который там происходил. Сейчас, может быть, с чем-то навели порядок. Двадцать лет мы пытаемся поддерживать этот зоопарк. Но не работает. Надо постоянно вкладывать деньги из муниципального бюджета и постоянно следить. Нам деньги девать некуда? Мэр принял такое решение. Его право", - сказал Асхат Каюмов.