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Политика

"Нижний Новгород достоин стать первым городом в стране, получивший звание "Город трудовой доблести", - Дмитрий Сватковский

20 февраля 2020 16:42  [124] Политика
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: Пресс-служба Дмитрия Сватковского

Депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский прокомментировал перспективы присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

Депутаты ГосДумы РФ приняли в третьем чтении законопроект "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". По мнению депутата Госдумы Дмитрия Сватковского, Нижний Новгород достоин стать первым городом в стране, который получит новое почетное звание.

"Я полностью согласен с позицией губернатора Глеба Никитина, который стремится к тому, чтобы произошло именно так. Сегодняшнее решение – восстановление исторической справедливости. Город Горький неслучайно называют "Арсеналом Победы" - более 30 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, более 100 тысяч артиллерийских систем, 170 тысяч автомобилей и 16 тысяч самолетов, более тысячи "Катюш", 27 подводных лодок и более 57 млн боеприпасов - все это было создано в Горьком в годы войны! Я не умаляю заслуг других городов, но, на мой взгляд, Нижний Новгород как ни один другой город заслуживает этого звания", - сказал депутат.

"Я напомню, сейчас на сайте ЗаНижний.рф идет голосование за присвоение нашему городу звания "Город трудовой доблести". На данный момент инициативу поддержали более 220 тысяч человек. Я прошу всех и каждого, кто еще этого не сделал, проголосовать на сайте. Необходимо, чтобы организационный комитет по присвоению нового звания знал, что это не только стремление руководства области, но и мнение сотен тысяч нижегородцев", - заключил Сватковский.

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