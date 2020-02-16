Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи, - исследование банка "Открытие" Бизнес

Фото: Пресс-служба банка Открытие

К Дню защитника Отечества 23 февраля СК "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" выяснили, как клиенты-мужчины страхуют свою жизнь и инвестируют накопления. Чаще всего покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы в случае форс-мажора их близкие не остались без денег. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Мужчины в полтора раза чаще женщин покупают в СК "Росгосстрах Жизнь" полисы НСЖ (58,6% покупателей таких полисов - представители сильного пола). По программам накопительного страхования жизни мужчины чаще всего страхуются от безработицы, внезапной смерти и инвалидности. Таким образом они защищают своих близких от форс-мажоров, в результате которых те могут остаться без средств к существованию.



А вот инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ) оказались популярнее у женщин (клиенток-женщин по ним 63,2%). Мужчины покупают ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" в полтора раза реже женщин, зато средний чек по этим продуктам у них вдвое выше: 922 тысяч рублей против 471 тысяч рублей (статистика по всему портфелю СК "Росгосстрах Жизнь", включая PB).



Самые популярные стратегии ИСЖ у мужчин — "Электромобили" (в портфель входят компании-лидеры мирового производства электромобилей), "Лидеры сектора" (и "Лидеры сектора 2.0", включают акции международных компаний, занимающих ведущие позиции в различных секторах экономики), "Мировая экономика" (привязана к крупнейшим мировым индексам) и "Глобальная безопасность" (инвестиции в бумаги самых заметных игроков в области цифровой безопасности).



Всего в СК "Росгосстрах Жизнь" застраховано на 4% больше мужчин, чем женщин.



Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" продается через розничную сеть банка "Открытие".