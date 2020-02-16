"Закон о введении звания "Город трудовой доблести" - долгожданный для нижегородцев", - Глеб Никитин Политика

Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести" 20 февраля 2020 года. В НРО партии "Единая Россия" напомнили, что с такой инициативой в декабре прошлого года вышел президент Владимир Путин.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин подчеркнул значимость и своевременность этой законодательной инициативы.

"Нижегородцы ждали этого закона. Для нас очень важно, что президент России Владимир Путин принял решение о введение звания "Город трудовой доблести" в преддверии 75-летия Победы. В Нижегородской области сейчас проживают 27,5 тысяч участников и инвалидов войны, тружеников тыла. Для них присвоение Нижнему Новгороду такого звания станет символом признания их заслуг в военные годы. Я уже общался с ветеранами в разных районах, и они поддерживают эту инициативу. Вся Горьковская область была тогда регионом трудовой доблести. На горьковских заводах выпускали новейшую военную технику, а в деревнях все силы отдавали тому, чтобы вырастить достойный урожай и направить на фронт", - сказал Глеб Никитин.

Новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород соответствует всем критериям, заложенным в законе, чтобы получить это звание.

На данный момент в Нижегородской области продолжается сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду заслуженного звания. Поддержать инициативу жители могут на сайте "ЗаНижний.рф".

"В поддержку инициативы на сайте уже отдали свои подписи более 222 тысяч человек. Приятно, что участие принимают не только нижегородцы, но и жители других регионов. Приглашаю всех присоединиться к сбору подписей", - отметил Глеб Никитин.