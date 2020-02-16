Последние новости рубрики Политика
20 февраля 2020 17:30  [113] "Закон о введении звания "Город трудовой доблести" - долгожданный для нижегородцев", - Глеб Никитин
20 февраля 2020 17:18  [111] Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об использовании материнского капитала
20 февраля 2020 17:09  [129] "Серьезные бюджетные средства будут выделены на строительство и реконструкцию социально значимых объектов", - Андрей Тарасов
20 февраля 2020 16:42  [133] "Нижний Новгород достоин стать первым городом в стране, получивший звание "Город трудовой доблести", - Дмитрий Сватковский
20 февраля 2020 15:07  [546] Александр Галкин назначен врио главы Балахнинского района Нижегородской области
20 февраля 2020 14:07  [257] "Уверен, что инициатива губернатора о выделении дополнительных средств на ремонт мемориалов ВОВ будет поддержана единогласно", - Александр Тимофеев
20 февраля 2020 13:14  [316] "Конституционная норма необходима для того, чтобы обеспечить возможность серьезной защиты от киберугроз", - Евгений Семенов
20 февраля 2020 10:33  [832] "В действующей редакции Конституции полномочия по вопросам семьи не закреплены четко", - Игорь Тюрин
19 февраля 2020 15:41  [836] Первое заседание оргкомитета "Наша Победа" состоялось в "Единой России"
19 февраля 2020 09:30  [1162] Нижегородцы включились в разработку собственных поправок в Конституцию РФ
Политика

"Закон о введении звания "Город трудовой доблести" - долгожданный для нижегородцев", - Глеб Никитин

20 февраля 2020 17:30  [113] Политика

Государственная Дума в окончательном чтении приняла законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести" 20 февраля 2020 года. В НРО партии "Единая Россия" напомнили, что с такой инициативой в декабре прошлого года вышел президент Владимир Путин.

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин подчеркнул значимость и своевременность этой законодательной инициативы.

"Нижегородцы ждали этого закона. Для нас очень важно, что президент России Владимир Путин принял решение о введение звания "Город трудовой доблести" в преддверии 75-летия Победы. В Нижегородской области сейчас проживают 27,5 тысяч участников и инвалидов войны, тружеников тыла. Для них присвоение Нижнему Новгороду такого звания станет символом признания их заслуг в военные годы. Я уже общался с ветеранами в разных районах, и они поддерживают эту инициативу. Вся Горьковская область была тогда регионом трудовой доблести. На горьковских заводах выпускали новейшую военную технику, а в деревнях все силы отдавали тому, чтобы вырастить достойный урожай и направить на фронт", - сказал Глеб Никитин.

Новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород соответствует всем критериям, заложенным в законе, чтобы получить это звание.

На данный момент в Нижегородской области продолжается сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду заслуженного звания. Поддержать инициативу жители могут на сайте "ЗаНижний.рф".

"В поддержку инициативы на сайте уже отдали свои подписи более 222 тысяч человек. Приятно, что участие принимают не только нижегородцы, но и жители других регионов. Приглашаю всех присоединиться к сбору подписей", - отметил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph