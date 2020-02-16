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Общество

Детскую городскую больницу №17 Сормовского района модернизируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

20 февраля 2020 18:09  [1] Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Детскую городскую больницу №17 Сормовского района модернизируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эта больница обслуживает более 32 тысяч детей, в том числе почти 1,5 тысячи детей с первого года жизни.

В состав медицинской организации входят 7 зданий: 6 амбулаторных и 1 стационарное на 77 коек.

Поликлинику при больнице, где принимают врачи по 10 специальностям, за одну смену работы посещают более 200 человек. В 2019 году общий объем посещений лечебного учреждения составил почти 319 тысяч. Дневной стационар при поликлинике №1, рассчитанный еще на 18 коек, начнет работу в 2020 году. Здание полностью отремонтировано, лицензия получена, штатное расписание утверждено.

Развитие первичного звена медико-санитарной помощи и развитие детского здравоохранения - важнейшая составляющая национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Акцент в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделал на развитии первичного звена. Крупные закупки оборудования в рамках нацпроекта планируются в детские поликлиники и районные больницы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в этом году стартует и региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, на которую в 2020-м планируется выделить около 2 млрд рублей. Из них 900 млн будет направлено именно на ремонт организаций первичного звена.

"Плюс к этому мы по поручению президента подготовили региональную программу развития первичного медицинского звена", - добавил Глеб Никитин.

Важнейшим направлением деятельности больницы №17 является оказание паллиативной помощи. Отделение паллиативной помощи работает здесь с 2012 года.

"В паллиативном отделении 15 коек для детей, нуждающихся в особом уходе, особом профессиональном и, прежде всего, человеческом подходе со стороны медицинского персонала. Очень важно, что сегодня в этом отделении проходит модернизация. Приобретены новые аппараты ИВЛ экспертного класса, а значит нет и не будет проблем с подачей кислорода", - рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Белозерова.

В целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств областного и федерального бюджетов в 2019 году проведен ремонт помещения, закуплено 145 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, новая функциональная мебель, медикаменты и расходные материалы.

С 1 января 2020 года начала работу выездная патронажная паллиативная служба, единственная на весь регион. Под ее наблюдением находятся 300 детей Нижегородской области. Закуплены два специализированных автомобиля для патронажной службы.

"Дети, которые нуждаются в респираторной поддержке на дому, проходят у нас стационарный этап лечения, им подбирается необходимое оборудование, а затем они отпускаются домой под контроль патронажной службы. Ребенок живет в привычных домашних условиях среди родных людей под постоянным наблюдением врача-реаниматолога и врача-педиатра. Вообще паллиативная помощь - это, ведь, не только помощь медицинская, но еще и психологическая, и социальная, и человеческая, поэтому патронажная служба региону необходима и должна развиваться", - добавила Ирина Пескова.

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