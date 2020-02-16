Нижегородские волонтеры приняли участие в форуме "Нижний Новгород – Родина Героев" Общество

Фото: Александр Воложанин, предоставивший фото пресс-службе правительства

Областной патриотический форум "Нижний Новгород – Родина Героев", в котором приняли участие более 200 волонтеров из области, прошел 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств региона.

"В Нижегородской области в подготовке к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы, задействовано более 5 тысяч волонтеров. Огромную работу в этом направлении проводят "Волонтеры Победы", которые совершенно бескорыстно, по зову сердца помогают ветеранам и занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Безусловно, волонтерское движение в нашем регионе будет развиваться, и правительство Нижегородской области будет оказывать этому всемерную поддержку", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Участники форума приняли участие в сборе подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"Волонтерское движение обладает огромной объединяющей силой. И эта сила помогает делать реальные поступки и решать реальные проблемы. Я не сомневаюсь, что мы все вместе добьемся того, что Нижний Новгород станет первым "Городом трудовой доблести". Потому что это очень важно для ветеранов тыла и для всех нижегородцев. Правительство Нижегородской области готово вступить в ряды "Волонтеров Победы" и оказывать любую поддержку добровольцам", - пояснил заместитель губернатора региона Андрей Бетин.

В рамках форума была организована выставка патриотических организаций и объединений региона, форсайт-сессия "Новые подходы в проведении мероприятий патриотической направленности в Нижегородской области", встреча с ветеранами. Волонтеры обсудили новые проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Память о героях, к сожалению, стирается, и многие жители города, например, даже живя на улицах, названных в честь тех, кто сделал Победу, не знают о происхождении названия. А улиц таких в городе много - 82. Поэтому в Нижнем Новгороде стартовал проект "Улицы Героев", направленный на то, чтобы рассказать жителям о подвигах героев-нижегородцев. В каждом районе города было роздано более двух тысяч открыток, а также прошло более 30 экскурсий, интерактивных квестов и уроков в образовательных учреждениях города", - сказал заместитель мэра Нижнего Новгорода Алексей Карапузов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию высоко оценил вклад волонтеров в подготовку мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.