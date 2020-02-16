Точность весов на рынках Дзержинска контролируют метрологи Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Точность весов на рынках Дзержинска контролируют метрологи: два месяца назад в городе стартовал пилотный проект ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области "Честные весы – честная торговля". Об этом сообщает Нижегородский ЦСМ.

Данный проект поддержала администрация Дзержинска. Его цель - обеспечить достоверность средств измерений (весов), которые используются продавцами в процессе торговли. Как уточняют в ЦСМ, для каждого типа весов устанавливается свой межповерочный интервал. Как правило, весы должны поверяться один раз в год. Если не будет обеспечен надлежащий контроль за весами, средства измерений могут показывать некорректные данные.

В конце декабря 2019 года эксперты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области совместно с представителями администрации Дзержинска проверили весовое оборудование на Центральном рынке на корректность работы и своевременное прохождение поверки. На приборы, которые успешно прошли проверку, была размещена специальная наклейка-стикер – специальный знак для потребителя. Такую же проверку прошли и контрольные весы.

В пресс-службе добавили, что на этом проект не закончился. Еженедельно эксперты Дзержинского филиала ЦСМ проверяют точность показаний тех весов, которые обозначены стикерами проекта, чтобы исключить случаи так называемого "подкручивания" весов или других уловок.

"Проект набирает обороты. Но уже сегодня в ходе опросов жители говорят, что стали обращать внимание на наклейки и отдавать предпочтения тем торговым точкам, где они есть. Для них это гарантия того, что их не обманут. Это наша социальная ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы честные весы работали во всех торговых точках региона", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

"Защита прав потребителей - это своего рода инструмент, который мотивирует продавцов совершенствоваться и становиться лучше. Когда покупатели сами будут контролировать процесс, тогда будет повышаться качество сферы услуг. К тому же и сами предприниматели понимают необходимость корректной работы с потребителями. В администрацию города уже обращаются с просьбой проверить весовое оборудование и на других торговых точках. Это значит, что проект "Честные весы – честная торговля" востребован как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса", - добавил глава Дзержинска Иван Носков.

В ближайшее время в пилотный проект войдут и другие торговые точки Дзержинска.