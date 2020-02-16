Нижегородец получил два года за ложный донос о преступлении Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителя Ковернинского района Нижегородской области приговорили к двум годам колонии строгого режима за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 44-летний мужчина, поссорившись со своим знакомым ударил его ножом в руку. Потом осужденный написал на потерпевшего заявление, где обвинил своего знакомого в краже 5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что сообщение было ложным.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинение легкого вреда здоровью (п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ) и в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч.1 ст.306 УК РФ).

Мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.