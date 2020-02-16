"Упрощение закупочных процедур позволит повысить результативность работы", - Глеб Никитин Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Глава Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок.

"Полностью поддерживаем намерения правительства России по совершенствованию системы госзакупок. Законодательство в этой части на данный момент, действительно, выглядит перегруженным и нестабильным. Это сказывается на результативности работы, особенно, в том, что касается национальных проектов. Упрощение закупочных процедур позволит преодолеть формальный характер норм контрактного законодательства", - сказал Глеб Никитин.

"Бывает такое, когда компания, не претендующая на заключения контракта, обращается в антимонопольную службу. Иногда чрезмерные обеспечительные меры приводят к низкой заинтересованности поставщиков или подрядчиков. В итоге это приводит к затягиванию конкурса. В случае же признания закупки несостоявшейся необходимо проводить повторные процедуры", - добавил глава региона.

"В результате теряется драгоценное время. Активный строительный или ремонтный сезон у нас не так долог и сильно зависит от капризов погоды. В результате иногда мы видим, что подрядчик на работу выходит в конце сентября или октябре. О каком качестве и сроках тогда можно говорить? Не менее важна компетентность подрядчика. Нацпроекты предполагают строительство сложных объектов, например, очистных сооружений. Компании, где есть нужные специалисты и техника, необходимо тщательно подбирать", - считает губернатор.

"В связи с этим, нами сформулированы и направлены в федеральные органы предложения по корректировке законодательства. Они предполагают смещение акцента с формального проведения закупочной процедуры на заключение контракта с лицом, обладающим необходимым уровнем квалификации и опыта. Уверен, что работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок позволит эффективнее работать в регионах", - подытожил Глеб Никитин.