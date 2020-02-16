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Политика

"Город трудовой доблести" - положительный пример того, как государство реагирует на общественный запрос", - Михаил Першин

21 февраля 2020 11:23  [168] Политика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин прокомментировал принятие закона о введении в России нового почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в организационном комитете по сбору подписей.

"Принятие законопроекта о введении звания "Город трудовой доблести" - положительный пример того, как государство реагирует на общественный запрос. Нижегородцы давно вынашивали идею наречения тогда еще города Горького, а ныне – Нижнего Новгорода – почетным званием. Однако не существовало ранее наиболее подходящего статуса, который бы в полной мере коррелировал с подвигом и заслугами горьковчан", - подчеркнул Михаил Першин.

"Сормовичи, как и многие их земляки, проявили настоящее мужество и героизм во время Великой Отечественной войны. 13,5 тысяч танков, 27 подводных лодок, 3 миллиона снарядов для "катюш" и ствольной артиллерии – эти цифры мы никогда не устанем повторять. Высокий патриотизм и мастерство рабочих в сочетании с талантом инженеров и конструкторов завода "Красное Сормово" помогли одержать Великую Победу в самой страшной из войн не в меньшей мере, чем те, кто отдали свои жизни на фронте", - заявил Михаил Першин.

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