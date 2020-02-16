АПЗ получил диплом по итогам конкурса "Лучшее предприятие в области охраны труда" в авиационной промышленности Общество

Фото: Александр Тюрин

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина по итогам отраслевого смотра-конкурса "Лучшее предприятие в области охраны труда" в авиационной промышленности получил диплом II степени за 2018 год. Награждение состоялось 13 февраля 2020 года в Москве в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщили в пресс-службе завода.

Организаторами конкурса являются Министерство труда РФ, Департамент авиапрома Минпромторга РФ, Российский профессиональный союз трудящихся авиапрома, Союз машиностроителей России. Его цель – распространение передового опыта работы в сфере социального партнерства и охраны труда.

АПЗ второй раз становится призером столь престижного конкурса в категории "Промышленное предприятие с численностью от 3000 человек". Первая победа была в 2015 году.

"Участию в конкурсе предшествовала большая работа. Экспертной комиссии был предоставлен большой пакет документов с результатами деятельности в области охраны труда на АПЗ. Учитывались многие критерии, в том числе уровень производственного травматизма и профзаболеваний, организация системы охраны труда и другие", – рассказал руководитель службы охраны труда предприятия Михаил Трошин.

"Это признание нашего предприятия на федеральном уровне. Конкурс еще раз подтвердил, что наш завод обладает высоким потенциалом в сфере охраны труда. Теперь наша задача – удержать эту высокую планку", – отметил председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.

На фото: председатель ППО АПЗ Александр Тюрин, и.о. директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Татьяна Жигастова, руководитель юридического департамента Союза машиностроителей России Илья Андреев, председатель Российского профессионального союза трудящихся авиапрома Алексей Тихомиров, руководитель службы охраны труда АПЗ Михаил Трошин.