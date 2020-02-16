Мошенники обманули нижегородку на 8 млн рублей, которые предназначались для взятки Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд рассмотрит иск в отношении трех мужчин из Нижегородской области, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что жительница Нижнего Новгорода обратилась к своему знакомому, что бы тот посодействовал в передаче взятки должностному лицу правоохранительных органов за решение вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности. Также женщина просила освободить от уголовной ответственности мужа, который привлекался за дачу взятки.

Знакомый женщины через своих подельников согласился выступить посредником в передаче взятки. Он озвучил сумму взятки в 2,8 млн рублей за решение вопроса о непривлечении ее к уголовной ответственности, а также в 5 млн рублей за освобождение от уголовной ответственности ее мужа.

Между тем, мужчин задержали при передаче взятки. Максимально наказание, которое ждет их, предусматривает лишение свободы до 12 лет.