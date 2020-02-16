Четверо молодых сотрудников АПЗ отмечены наградами всероссийского конкурса "Инженер года-2019" Общество

Фото: Елена Галкина

Четверо молодых сотрудников АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" отмечены наградами ХХ всероссийского конкурса "Инженер года-2019". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Церемония вручения дипломов, сертификатов и знаков победителям и призерам состоялась 18 февраля 2020 года в Москве, в зале Инженерной славы Союза научных и инженерных общественных объединений. Имена арзамасских приборостроителей, получивших звание "Профессиональный инженер России", занесены в реестр профессиональных инженеров России. Всего в конкурсе "Инженер года-2019" приняли участие более 70 тысяч человек из 84 регионов РФ.

Сотрудникам АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Константину Базаеву, Дмитрию Молочаеву и Екатерине Чижовой присвоено звание "Профессиональный инженер России" (по версии "Профессиональные инженеры"). Алексей Козырь стал победителем 1 тура в номинации "Машиностроение" (по версии "Инженерное искусство молодых").

"Стать победителем – приятная неожиданность, учитывая, что это мой первый опыт участия в престижных всероссийских конкурсах. Продолжу работать, профессионально развиваться. Постараюсь и дальше добиваться достойных показателей в производстве, чтобы отстаивать интересы нашего предприятия на конкурсах разного уровня", - рассказал ведущий инженер-электроник отдела главного конструктора по спецпродукции Константин Базаев.

"Звание "Профессиональный инженер России" – это высокая оценка независимой комиссии, состоящей из экспертов во многих областях науки и техники. Для меня это огромный успех", - добавил инженер-конструктор 1 категории ОГК СП Дмитрий Молочаев.

"Для меня победа – это доказательство моей квалификации, того, что я иду в правильном направлении в профессиональном плане", - заметила инженер-технолог 1 категории службы главного технолога Екатерина Чижова.

"Победа очень порадовала. Это достижение обозначило переход на следующий этап развития по инженерной специальности, стало стимулом для дальнейшего совершенствования навыков и накопления опыта. Приятно было получить поздравление от своих коллег", - поделился впечатлениями инженер-программист 1 категории СГТ Алексей Козырь.