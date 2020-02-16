Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2020 12:08  [53] Глеб Никитин помог девочке-футболистке, играющей в команде мальчиков, попасть на турнир
21 февраля 2020 11:49  [377] Четверо молодых сотрудников АПЗ отмечены наградами всероссийского конкурса "Инженер года-2019"
21 февраля 2020 09:51  [334] "Почта России" незаконно заключила договор с нижегородским охранным предприятием
21 февраля 2020 09:37  [373] Точность весов на рынках Дзержинска контролируют метрологи
21 февраля 2020 09:13  [530] Ветеранам Воротынского района вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
20 февраля 2020 19:07  [674] Нижегородцы могут пополнить транспортную карту, сдав вторсырье
20 февраля 2020 18:35  [466] Нижегородские волонтеры приняли участие в форуме "Нижний Новгород – Родина Героев"
20 февраля 2020 18:09  [539] Детскую городскую больницу №17 Сормовского района модернизируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
20 февраля 2020 17:43  [467] Более 13 млн рублей направят на ремонт музеев в историко-художественном комплексе Балахны
20 февраля 2020 17:05  [510] "Денежный сертификат сможет ускорить решение жилищного вопроса для многодетных семей", - Александр Шаронов
Общество

Глеб Никитин помог девочке-футболистке, играющей в команде мальчиков, попасть на турнир

21 февраля 2020 12:08  [53] Общество

Фото: Соцсеть

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин помог девочке-футболистке, играющей в команде мальчиков, попасть на турнир в Нижнем Новгороде. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня узнал из СМИ, что на финал первенства России по мини-футболу, который пройдет в начале марта в Нижнем, не пускают 11-летнюю спортсменку Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда — мальчишечья, поэтому участвовать не может", - пояснил Глеб Никитин.

"Девчонка - капитан команды и играет лучше всех, на ее счёту 21 гол. Посчитал, что это не правильно. Пришлось подключиться))) Итог - в виде исключения Арина будет играть! Болею за нее и желаю успеха!", - добавил губернатор.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph