Глеб Никитин помог девочке-футболистке, играющей в команде мальчиков, попасть на турнир Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин помог девочке-футболистке, играющей в команде мальчиков, попасть на турнир в Нижнем Новгороде. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня узнал из СМИ, что на финал первенства России по мини-футболу, который пройдет в начале марта в Нижнем, не пускают 11-летнюю спортсменку Арину Акатьеву. Говорят, мол, она же девочка, а команда — мальчишечья, поэтому участвовать не может", - пояснил Глеб Никитин.

"Девчонка - капитан команды и играет лучше всех, на ее счёту 21 гол. Посчитал, что это не правильно. Пришлось подключиться))) Итог - в виде исключения Арина будет играть! Болею за нее и желаю успеха!", - добавил губернатор.