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Происшествия

Нижегородцу, сломавшему челюсть бывшему сожителю своей гражданской жены, грозит до трех лет

21 февраля 2020 12:37  [133] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцу, сломавшему челюсть бывшему сожителю своей гражданской жены, грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района.

В преступлении обвиняется 45-летний мужчина. Установлено, что это произошло когда он вместе со своей гражданской женой, которая после расставания с сожителем ушла к обвиняемому.

Обвиняемый совместно со своей 48-летней гражданской женой, приехал к бывшему сожителю чтобы забрать ее вещи. В это время в квартире находился бывший сожитель в нетрезвом состоянии.

"Между мужчинами завязалась ссора, потерпевший обвинял подсудимого в том, что тот увел у него женщину, начал оскорблять. В результате конфликта подсудимый избил потерпевшего, причинив телесные повреждения в виде открытого перелома челюсти, рваной раны губы, многочисленных кровоподтеков", - пояснили в прокуратуре.

За совершение преступления нижегородцу грозит реальный срок лишения свободы до трех лет, поскольку ранее он уже был судим за насильственные преступления против личности.

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