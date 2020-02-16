Публичные слушания по планировке территории по ул.Родионова пройдут в Нижнем Новгороде 10 марта Общество

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Публичные слушания по планировке территории по ул.Родионова пройдут в Нижнем Новгороде 10 марта. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания по проекту планировки и межевания территории на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе пройдут по инициативе ООО "РИМ". Отметим, что на сайте ЕГРЮЛ с таким названием зарегистрировано 20 нижегородских организаций.

Ознакомиться с экспозицией проекта можно в администрации Нижегородского района, на инфостендах, с понедельника по пятницу (с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).

Встреча состоится 10 марта также в администрации Нижегородского района, начало в 18:00 по адресу: ул. Пискунова, 1.

Напомним, земельный участок по ул.Родионова предложено передать в федеральную собственность для ввода жилых домов.