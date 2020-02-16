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Спорт

Металлический гараж украли у нижегородца

21 февраля 2020 13:10  [102] Спорт

Фото: с сайта vr-vyksa.ru со ссылкой на 30gorod.ru

Металлический гараж украли у нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 21 февраля 2020 года.

Ранее, житель Нижнего Новгорода обратился с заявлением о том, что у него украли гараж. Возбудили уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления установили и задержали. Им оказался 35-летний ранее несудимый житель Канавинского района.

Задержанный пояснил, что обратился в организацию металлоприема, где нанял сотрудников для транспортировки и последующей приёмки конструкции из металла. Он убедил работников пункта приёма, что является собственником металлического гаража, который хочет сдать, однако ему нужна помощь, чтобы отпилить надземную часть конструкции от фундамента.

Не подозревая о злом умысле мужчины, работники пункта приёма металла, под руководством псевдохозяина гаража, с помощью специальной техники отделили металлический короб от фундамента и на грузовом автомобиле транспортировали его в пункт приёма.

После взвешивания металлоконструкция была оценена в 85 тысяч рублей, которые предприниматель выплатил псевдохозяину за сданный металл.

В настоящее время гараж утилизирован. Подозреваемый дал обязательство возместить потерпевшему ущерб от кражи гаража в денежном эквиваленте.

Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ (кража) - лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее росгвардейцы задержали похитителя забора, а до этого нижегородские полицейские задержали серийного похитителя сушилок для рук.

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