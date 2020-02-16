Неизвестные украли предупреждающие о видеокамерах щиты на трассе "М-7" в Нижегородской области

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Неизвестные украли 20 информационных щитов, предупреждающих о передвижных комплексах фотовидеофиксации нарушений ПДД в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года. Об этом сообщает ООО "Платформа Софт", обслуживающее передвижные комплексы.
Щиты находились на трассе "М-7" Москва-Уфа (Южный обход) около Дзержинска и в Володарском районе.
Компания обратилась с заявлением в полицию. Также сотрудники просят очевидцев, чьи видеорегистраторы зафиксировали процесс срезания или погрузки щитов в автомобиль, сообщить об этом по телефону +7 (831) 432-77-26 или по электронной почте info@platformasoft.ru за вознаграждение.
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