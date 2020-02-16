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Общество

"ЛУКОЙЛ" поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

21 февраля 2020 16:54  [290] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В преддверии Дня защитника Отечества в Кстовском муниципальном районе прошло чествование самых уважаемых защитников Родины - ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

От компании "ЛУКОЙЛ" были вручены 39 памятных подарков ветеранам, проживающим на территории Кстовского района, пятерых из них заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил лично. Он посетил ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников предприятия.

"Сердечно поздравляю Вас c праздником – Днём защитника Отечества! В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник наполнен особенным смыслом. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших земляков, отдавших свои жизни за Родину, говорим спасибо Вам, ветеранам, которые подарили нам мирное небо над головой и счастливую жизнь будущих поколений. Спасибо вам за ваш подвиг - такой замечательный пример для всех нас. Здоровья Вам и долголетия, бодрости духа, счастья и мира!" – пожелал ветеранам Антон Гребень.

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