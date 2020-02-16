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Общество

Александр Кожин пропал в Нижнем Новгороде

21 февраля 2020 17:52  [328] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Александр Кожин пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Он ушел из дома по ул. Советской Армии 19 февраля 2020 года и не вернулся до сих пор. Александру 28 лет.

Его приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза карие.

Был одет в черную куртку, синие джинсы, черную шапку с серой полосой, обут в черные сапоги.

О местонахождении молодого человека можно сообщить инфоргу поиска (Людмила 8920-299-66-46) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51.

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