"Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошло в Тольятти 21 февраля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял в нем участие.

Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в России. Регионы округа доказали, что могут принимать соревнования самого высокого уровня, а спортсмены из Приволжья занимают призовые места на международных соревнованиях. К примеру, нижегородки Дина и Арина Аверины, а также Наталья Воронина, которая недавно установила в США мировой рекорд в конькобежном спорте на дистанции в 5000 метров.

Между тем, как подчеркнул Игорь Комаров, кроме развития спорта высших достижений, основная цель органов государственной власти в этой сфере — создание условий для массового распространения занятий физкультурой и спортом.

"Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны", — сказал Игорь Комаров.

Глеб Никитин добавил, что тема Совета очень актуальная и своевременная для Нижегородской области.

"У нас очень спортивный регион, в частности, это касается школьного и студенческого спорта. Около 3700 учреждений, в их числе школы и детсады, вовлечены в работу, действует 75 учреждений, где проводят спортивную подготовку. В Нижегородской области почти стопроцентный охват физкультурой и спортом молодого поколения. Занимаются около 500 тысяч детей и юношей в возрасте от 3 до 18 лет. К сожалению, после окончания обучения этот показатель идет на спад. Если в прошлом году доля нижегородцев в возрасте до 30, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, составила 90%, то у старшего поколения меньше 9%. Как результат общий показатель среди всех возрастов - 39%. К 2024 мы рассчитываем довести это значение до 57,6%, и, таким образом, перевыполнить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул Глеб Никитин.