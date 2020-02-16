"Борское Волгоречье" планируется благоустроить до конца мая Общество

Фото: с сайта администрации г.Бор

Общественное пространство "Борское Волгоречье" планируется благоустроить до конца мая. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МБУ "Управление благоустройства г.о.г. Бор" объявило аукцион на выбор подрядчика, который проложит там необходимые трубопроводы, смонтирует инженерные сети водоснабжения и водоотведения, а также построит автомобильные дороги с асфальто-бетонным покрытием, пешеходные дорожки, велодорожки и бордюры из металлического борта. Итоги аукциона будут подведены 4 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 23,6 млн рублей. Источники финансирования: региональный и местный бюджеты.

Работы должны быть завершены до 25 мая.

Ранее сообщалось, что администрация Бора объявила аукцион по выбору организации, которая спроектирует смотровую площадку для пространства "Борское Волгоречье".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открыв новую площадь Георгия Победоносца на Бору в августе 2018 года, сказал, что сейчас в городе создается новое общественное пространство, за которое проголосовало большинство борчан при выборе объектов для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды.

В перечень этого пространства входит комплексное развитие территории "Борское Волгоречье". В его рамках планируется создать духовно-просветительский центр в составе "Сергиевский слободы", где будут организованы занятия с подрастающим поколением.

"Дальнейшее благоустройство этой территории будет продолжено. Наша главная задача, чтобы туристам было интересно провести время на Бору, задержаться здесь как минимум на день после поездки по канатной дороге", - пояснил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

"Борское Волгоречье" - это территория, так называемых, борских заливных лугов. Сегодня это место хорошо просматривается из кабинки канатной дороги.

"Борское Волгоречье" объединяет два пространства - территорию рядом с канатной дорогой и территорию вокруг сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Связь между двумя пространствами будет осуществляться через пешеходные тротуары и велодорожки.

Планируется строительство лестниц от комплекса "Сергиевская слобода" к скверу с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца и от канатной дороги "Бор - Нижний Новгород" до пешеходной аллеи.