Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в День защитника Отечества Общество

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в День защитника Отечества 23 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала РТРС.

По словам директора филиала Михаила Небольсина, иллюминация будет работать с 18:00 до 00:00.

В это время на световом панно телебашни будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально к празднику.