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Общество

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в День защитника Отечества

22 февраля 2020 12:50  [45] Общество

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в День защитника Отечества 23 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала РТРС.

По словам директора филиала Михаила Небольсина, иллюминация будет работать с 18:00 до 00:00. 

В это время на световом панно телебашни будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально к празднику.

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