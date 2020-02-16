Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне в День защитника Отечества 23 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала РТРС.
По словам директора филиала Михаила Небольсина, иллюминация будет работать с 18:00 до 00:00.
В это время на световом панно телебашни будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально к празднику.
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