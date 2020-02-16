Нижегородские полицейские задержали двоих преступников, находившихся в федеральном розыске Общество

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали двоих преступников, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обоих задержали на территории Автозаводского района. 20-летний мужчина разыскивался за совершение кражи. В настоящий момент он арестован. Второй мужчина (22 года) скрывался от правосудия. Ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.