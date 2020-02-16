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Общество

Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего почтальона

22 февраля 2020 16:20  [112] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Волонтеры просят помощи в поисках 28-летнего Александра Кожина. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

Его местонахождение неизвестно с 19 февраля.

Александр Кожин ростом 170 см, имеет среднее телосложение. У него короткие светлые волосы. Мужчина носит очки.

В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные болоневые штаны, черную шапку с серой полосой и черные сапоги "дутики". При себе имел паспорт и мобильный телефон.

В соцсетях нижегородцы узнали Александра Кожина, и написали, что он работает на почте.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавших, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8(831)28-38-200 или 102.

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