Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего почтальона

Фото:
Волонтеры просят помощи в поисках 28-летнего Александра Кожина. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Его местонахождение неизвестно с 19 февраля.
Александр Кожин ростом 170 см, имеет среднее телосложение. У него короткие светлые волосы. Мужчина носит очки.
В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные болоневые штаны, черную шапку с серой полосой и черные сапоги "дутики". При себе имел паспорт и мобильный телефон.
В соцсетях нижегородцы узнали Александра Кожина, и написали, что он работает на почте.
Всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавших, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8(831)28-38-200 или 102.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+