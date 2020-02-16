Почти 2 тысячи нижегородских школьников стали участниками Всероссийской олимпиады Общество

Почти 2 тысячи нижегородских школьников стали участниками Всероссийской олимпиады 2019-2020 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Региональный этап завершился 22 февраля 2020 года. Олимпиада проводилась по 22 общеобразовательным предметам.

Площадками для проведения олимпиады стали: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

В региональном этапе приняли участие 1857 обучающихся 9-11 классов. Из них за 9 класс выступали 598 человек, за 10 класс – 594 человек, за 11 класс – 665 человека.

Самыми массовыми стали олимпиады по: математике (175 участников), русскому языку (173 участника), литературе (133 участника), обществознанию (127 участников), истории (126 участников), праву (111 участников).

В настоящее время подводятся итоги. 5 марта станут известны имена победителей и призеров олимпиады.

С 20 марта по 30 апреля 2020 года в различных городах Российской Федерации состоится заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года.

На заключительном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету примут индивидуальное участие:

- участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации;

- победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования.