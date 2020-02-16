Губернатор Глеб Никитин вошёл в топ-10 российских мужчин Политика

Губернатор Глеб Никитин вошёл в топ-10 российских мужчин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в топ-10 российских мужчин. Об этом сообщает мониторинговое агентство "Медиалогия".

Согласно информации, специально к 23 февраля составлен медиарейтинг российских мужчин за год. Перечень построен по количеству сообщений в российских СМИ в период с февраля 2019 по февраль 2020 года.

С колоссальным отрывом лидирует президент страны Владимир Путин. Про него насчитано более чем 3,5 млн публикаций.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 10 строчку. Глава региона упоминался за год более 146,6 тыс. раз.

СПРАВКА

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года. Данные для рейтинга рассчитаны 19 февраля 2020 года.