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Общество

Евгений Люлин объяснил феномен выросших в феврале на снегу под елкой грибов

23 февраля 2020 12:35  [71] Общество
Фото грибов,опубликованное Евгением Люлиным

Фото грибов,опубликованное Евгением Люлиным

Фото: Евгений Люлин, соцсеть

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию крепких грибов, которые, якобы, выросли в феврале на снегу под елкой.

Фото вызвало активное обсуждение пользователей соцсети. Многие скептично отнеслись к правдоподобности данного фото.

"Вот это да… в феврале под елкой…", "Ого, уже пора за грибами?", "Грибы-мутанты захватывают мир...", "Не может быть... Это муляж...", "Фото интересное, точно необычное!", "Да, грибочки красивые, но не настоящие...".

Все эти комментарии Евгений Люлин оставил без ответа. Он прокомментировал лишь один вопрос: "Рассейте сомнения)) Настоящие грибочки?".

"Конечно нет", - написал замгубернатора. На это он получил ответ: "А жаль))".

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