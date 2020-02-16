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Общество

Синоптики объяснили сильный ветер в Нижнем Новгороде приближающимся циклоном "Элен"

23 февраля 2020 15:37  [58] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Североатлантический циклон "Элен", который образовался над Кольским полуостровом, и несущий сильный ветер со в порывах до 15-20 м/с, приближается к Нижегородской области. Об этом сообщают синоптики Центра "Фобос".

Сильный ветер влияет на атмосферное давление. Оно может снизится до 731 мм рт. ст., что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Сегодня циклон бушевал в Москве и Московской области. В течение дня в столице были ветер и осадки в виде снега, переходящего в дождь. Однако в настоящее время зона шторма смещается в Поволжье, где расположен Нижний Новгород.

Напомним, что сегодня региональное МЧС предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра, скорость которого достигала 13-18 м/с.

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