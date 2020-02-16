Кто даёт имена циклонам? Общество

Фото: С сайта центра Фобос

Традиция систематически давать имена циклонам зародилась во время Второй мировой войны в зоне Тихого океана, сообщает центр "Фобос".

В американских метеорологических сводках тогда стали присваивать женские имена тропическим циклонам, что позволило различать их, потому что тайфуны наблюдались одновременно. Вскоре последовали имена ураганам над Атлантикой, а ещё позже – всем циклонам и антициклонам вне зависимости от их силы.

Между тем, в I первой половине 1900-х годов метеорологи присваивали имена только наиболее разрушительным циклонам и без какой-либо системы, например, по названиям затонувших кораблей или мест, где произошли эти катастрофы.

Как рассказывает газета "Дойче Велле", немецкие метеорологи начали присваивать циклонам женские имена в 1954 году. Однако многие десятилетия имена оставались неизвестны широкой общественности, вернее, не привлекали к себе особого внимания. Ситуация изменилась в 1990 году, когда в Германии случилось сразу несколько сильных ураганов – "Дарья", "Вивиан" и "Вибке". Именно тогда имена из рабочих метеорологических сводок стали широко использоваться в сообщениях прессы и прогнозах погоды.

Ежегодно немецким метеорологам приходится давать названия 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в Центральной Европе. До 1998 года циклонам давали женские имена, антициклонам – мужские, но затем ввели ежегодную ротацию.

Следующее нововведение на погодном фронте последовало в 2002 году.

Из-за финансовых сложностей под угрозой закрытия оказался один из старейших в Германии пунктов наблюдений за погодой – Учебная метеостанция Свободного университета Берлина. Здешний факультет считается одним из сильных в Германии. Ради спасения факультета профессиональное сообщество синоптиков поддержало идею продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах. Купить имя циклону можно всего за 199 евро, а антициклона - за 299 евро. Сейчас эти имена приобретает Бразилия, Япония, США и Южная Африка. Немецкие названия циклонов и антициклонов также используются в соседних государствах Европы.

Однако, своя "именная" классификация существует у британских синоптиков, но там названия получают только наиболее отличившиеся шторма, например, недавние "Сиара" и "Деннис".

Несколько лет назад с подобной инициативой выступил и Гидрометцентр России, но всё закончилось, едва успев начаться, циклоном по имени "Иван".

Напомним, что сейчас в Нижегородскую область пришел североатлантический циклон с именем "Элен", который образовался над Кольским полуостровом, и несет сильный ветер.