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Два мальчика пропали на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Дети живут в поселке Октябрьский Борского района. Они ушли гулять 22 февраля 2020 года и пропали.
Приметы Саши Дулепова 2007 года рождения: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синюю шапку, черные штаны, обут - в голубые кроссовки.
Приметы Руслана Машинистова 2009 года рождения: худощавого телосложения, рост 150-155 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, обут в коричневые ботинки на липучке.
Сообщить информацию о местонахождении подростков можно по телефону 8(831)28-38-200 или 102.
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