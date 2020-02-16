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Общество

Два мальчика пропали на Бору

24 февраля 2020 12:19  [130] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Два мальчика пропали на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Дети живут в поселке Октябрьский Борского района. Они ушли гулять 22 февраля 2020 года и пропали.

Приметы Саши Дулепова 2007 года рождения: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синюю шапку, черные штаны, обут - в голубые кроссовки.

Приметы Руслана Машинистова 2009 года рождения: худощавого телосложения, рост 150-155 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, обут в коричневые ботинки на липучке.

Сообщить информацию о местонахождении подростков можно по телефону 8(831)28-38-200 или 102.

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