Два мальчика пропали на Бору Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Два мальчика пропали на Бору. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Дети живут в поселке Октябрьский Борского района. Они ушли гулять 22 февраля 2020 года и пропали.

Приметы Саши Дулепова 2007 года рождения: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синюю шапку, черные штаны, обут - в голубые кроссовки.

Приметы Руслана Машинистова 2009 года рождения: худощавого телосложения, рост 150-155 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, обут в коричневые ботинки на липучке.

Сообщить информацию о местонахождении подростков можно по телефону 8(831)28-38-200 или 102.