Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2020 09:21  [29] Нижегородский областной суд подтвердил приговор экс-сотруднику ГУФСИН по делу о присвоении денег
25 февраля 2020 09:09  [47] Прокуратура обязала нижегородскую администрацию предоставить жилье сироте
25 февраля 2020 00:02  [2514] Синоптики рассказали, когда в Нижегородскую область окончательно придет весна
24 февраля 2020 21:03  [2140] Масленичная неделя: ежедневные традиции и обряды
24 февраля 2020 18:11  [1371] Артиллерийский снаряд обнаружили около больницы в Балахне
24 февраля 2020 15:06  [817] Посол Китая в России сообщил о созданной против коронавируса вакцине
24 февраля 2020 12:19  [1395] Два мальчика пропали на Бору (найдены живыми)
24 февраля 2020 10:44  [1175] Нижегородцам предложили поиграть в благотворительный квиз в темноте
24 февраля 2020 10:29  [1128] Несовершеннолетняя Валерия Сомова пропала в Нижнем Новгороде (найдена живой)
24 февраля 2020 08:00  [2280] Дожди, туман и +4° ожидают нижегородцев до конца рабочей недели
Общество

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию предоставить жилье сироте

25 февраля 2020 09:09  [47] Общество

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию предоставить жилье сироте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 февраля 2020 года.

Прокуратурой Нижнего Новгорода по обращению 23-летней жительницы областного центра, относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

Установлено, что в нарушение требований федерального и регионального законодательства заявительница по достижении совершеннолетия не обеспечена жильем.

В декабре прошлого года решением Нижегородского районного суда исковые требования прокурора о предоставлении по договору найма жилья общей площадью не менее 30 кв.метров удовлетворены.

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 18 февраля решение оставлено без изменения.

Ранее, губернатор региона Глеб Никитин сообщал о том, что почти 1 млрд рублей в 2020 году будет выделен на покупку жилья для детей-сирот Нижегородской области.

Напомним также, что доследственная проверка проводится по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph