Прокуратура обязала нижегородскую администрацию предоставить жилье сироте Общество

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию предоставить жилье сироте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 февраля 2020 года.

Прокуратурой Нижнего Новгорода по обращению 23-летней жительницы областного центра, относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

Установлено, что в нарушение требований федерального и регионального законодательства заявительница по достижении совершеннолетия не обеспечена жильем.

В декабре прошлого года решением Нижегородского районного суда исковые требования прокурора о предоставлении по договору найма жилья общей площадью не менее 30 кв.метров удовлетворены.

Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 18 февраля решение оставлено без изменения.



Ранее, губернатор региона Глеб Никитин сообщал о том, что почти 1 млрд рублей в 2020 году будет выделен на покупку жилья для детей-сирот Нижегородской области.

Напомним также, что доследственная проверка проводится по информации о некачественном жилье для детей-сирот в Ардатовском районе.