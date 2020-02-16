Личный автомобиль арестовали у жительницы Дзержинска за долги Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с сотрудниками службы судебных приставов в Дзержинске провели рейд в отношении должников за отопление и горячую воду. В ходе рейда у жительницы города за долги за данные коммунальные услуги арестован легковой автомобиль Opel Astra. Сумма задолженности за отопление и горячую воду составила порядка 60 тысяч рублей.

Арест на транспортное средство должника был наложен судебным приставом на основании судебного приказа о принудительном взыскании задолженности. В настоящее время машина оставлена должнику на ответственное хранение без права пользования данным транспортным средством. Если владелица автомобиля полностью погасит долг в течение 10 дней и оплатит исполнительский сбор службы судебных приставов, то арест с машины будет снят. В противном случае транспортное средство будет реализовано через специализированную организацию.

В соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" судебными приставами в рамках исполнительных производств кроме наложения ареста на имущество должника могут быть установлены временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации, временные ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации (запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью, автотранспортными средствами), в том числе ограничения на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в "долговой" квартире).

"Вовремя платить за отопление и горячую воду в интересах самих граждан. Наша компания в рамках акции "Внимание, должник!" регулярно напоминает жителям о необходимости оперативного погашения задолженности до момента подачи документов во избежание дополнительных трат с их стороны", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.