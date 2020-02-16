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Общество

Экскурсия об истории Горьковской железной дороги пройдет 28 февраля

25 февраля 2020 10:13  [67] Общество

Экскурсия об истории Горьковской железной дороги пройдет 28 февраля 2020 года. Как сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", участники экскурсии проедут в электропоезде по маршруту "Московский вокзал – пр.Гагарина". Начало в 17:10 и до 18:25.

Нижегородцы и гости города узнают о зарождении Московского и Казанского вокзалов, музея "Паровозы России", о судьбах знаменитых железнодорожников, о первых проездных билетах, пассажирских вагонах и многом другом.

Для улучшения качества звука материалы экскурсии будут транслироваться через специальные динамики.

Экскурсионное обслуживание бесплатное, но необходимо приобрести проездной документ на электричку. Стоимость проезда составляет для взрослых 58 рублей, для учащихся и ветеранов труда – 29 рублей, для детей до 7 лет - 14 рублей.

Билеты можно приобрести перед отправлением в железнодорожных кассах вокзала или в терминалах самообслуживания.

Регистрация на экскурсию и подробная информация по ссылке. Организаторы просят подходить не позднее, чем за 10 минут до отправления состава.

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