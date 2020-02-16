"Управдом-Центр" подвел итоги работы за первый месяц 2020 года Общество

"Управдом-Центр" подвел итоги работы за первый месяц 2020 года. Как сообщили в управляющей компании, теплая погода позволила специалистам отремонтировать 14 подъездов в январе этого года.

В этот период была проведена замена более 1,44 тысячи метров внутридомовых коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление и водоотведение), установлено 330 единиц новой запорной арматуры, прочищено почти 18,7 тысячи метров канализационных труб. Также в этот период было отремонтировано более 1,5 тысячи кв.метров кровель жилых домов.



Кроме того, за январь 2020 года произведена замена более 1,3 тысяч метров кабеля и 119 ламп, светильников и прожекторов в подъездах и на фасадах домов, а также ремонт более 1,3 тысячи групповых щитков и силовых предохранительных шкафов. В это же время погода позволила провести ремонт в 14 подъездах, а еще в 5 домах установить 67 подъездных пластиковых окон.