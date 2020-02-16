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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" начала готовить объекты к паводковому периоду

25 февраля 2020 11:09  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" приступило к подготовке производственных объектов к прохождению паводкового периода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время специалисты выполняют подготовительные мероприятия, реализуя технические и организационные работы к сезону массового снеготаяния и половодья.

В целях недопущения вероятности возникновения технологических нарушений от воздействия паводковых вод проводятся дополнительные технические осмотры 149 переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки, а также 596 переходов через малые водотоки.

На всех объектах АО "Транснефть-Верхняя Волга" проверяется работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Оперативно-ремонтный персонал проходит дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работ в зонах возможного подтопления. Прохождение периода весеннего половодья во всех филиалах предприятия курируют специально созданные паводковые комиссии.

В пресс-службе добавили, что реализация противопаводковых мероприятий осуществляется во взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. Проводятся регулярные проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций.

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