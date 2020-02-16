Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались 4 тысячи предпринимателей Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке за два года воспользовались 4 тысячи предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В феврале исполнилось два года с момента открытия в НБД-Банке окна "МФЦ для бизнеса". В 2018 году банк поддержал инициативу правительства Нижегородской области и заключил соглашение, результатом которого стало появление в головном офисе банка специалиста центра "Мои документы" по предоставлению государственных и муниципальных услуг для предпринимателей.

В МФЦ можно обратиться для получения услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства, например, зарегистрировать юридическое лицо, получить информацию о финансовой поддержке предпринимателей на территории нижегородского региона, оформить залоги. Ежедневно в окне "МФЦ для бизнеса" на пл. Горького (дом №6) обслуживается от 10 до 15 человек, а всего за два года работы услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались четыре тысячи предпринимателей. Общее количество оказанных услуг предпринимателям за два года составляет 4,5 тысячи операций.

"НБД-Банк 27 лет сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса. Мы прекрасно понимаем, что один из основных ресурсов предпринимателя – это время, поэтому идея открытия окна "МФЦ для бизнеса" в непосредственной близости к месту совершения кредитных операций была незамедлительно поддержана", - сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"Одним из основных направлений работы специалиста является оформление залоговых сделок. Наличие возможности осуществления таких операций непосредственно в здании банка в центре города представляет дополнительное удобство для наших клиентов и экономит время", - добавил он.