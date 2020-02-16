Последние новости рубрики Бизнес
25 февраля 2020 11:16  [85] Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались 4 тысячи предпринимателей
25 февраля 2020 11:09  [93] "Транснефть-Верхняя Волга" начала готовить объекты к паводковому периоду
21 февраля 2020 13:33  [1554] Новые слушания по планировке территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде
21 февраля 2020 10:35  [1288] "Упрощение закупочных процедур позволит повысить результативность работы", - Глеб Никитин
20 февраля 2020 17:57  [1369] Университетский кампус будущего планируют построить в Нижегородской области
20 февраля 2020 17:16  [912] Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи, - исследование банка "Открытие"
20 февраля 2020 16:30  [1279] "НПФ "Открытие" показал лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов РФ", - Михаил Задорнов
19 февраля 2020 15:59  [2597] Нижегородское правительство поддержало жителей, обеспокоенных строительством в районе пл.Лядова
19 февраля 2020 14:48  [906] Более 2 тысяч предпринимателей воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в Нижегородской области
19 февраля 2020 14:44  [511] Представители 18 водоканалов страны посетили объекты Нижегородского водоканала
Бизнес

Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались 4 тысячи предпринимателей

25 февраля 2020 11:16  [85] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке за два года воспользовались 4 тысячи предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В феврале исполнилось два года с момента открытия в НБД-Банке окна "МФЦ для бизнеса". В 2018 году банк поддержал инициативу правительства Нижегородской области и заключил соглашение, результатом которого стало появление в головном офисе банка специалиста центра "Мои документы" по предоставлению государственных и муниципальных услуг для предпринимателей.

В МФЦ можно обратиться для получения услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства, например, зарегистрировать юридическое лицо, получить информацию о финансовой поддержке предпринимателей на территории нижегородского региона, оформить залоги. Ежедневно в окне "МФЦ для бизнеса" на пл. Горького (дом №6) обслуживается от 10 до 15 человек, а всего за два года работы услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались четыре тысячи предпринимателей. Общее количество оказанных услуг предпринимателям за два года составляет 4,5 тысячи операций.

"НБД-Банк 27 лет сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса. Мы прекрасно понимаем, что один из основных ресурсов предпринимателя – это время, поэтому идея открытия окна "МФЦ для бизнеса" в непосредственной близости к месту совершения кредитных операций была незамедлительно поддержана", - сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

"Одним из основных направлений работы специалиста является оформление залоговых сделок. Наличие возможности осуществления таких операций непосредственно в здании банка в центре города представляет дополнительное удобство для наших клиентов и экономит время", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки МФЦ
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph