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Общество

Участники Великой Отечественной воны и труженики тыла из Уренского района получили юбилейные медали

25 февраля 2020 11:30  [73] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участники Великой Отечественной воны и труженики тыла из Уренского района получили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, награды 14 ветеранам вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

"Наши ветераны – это самые главные герои России. Мы не устанем говорить им спасибо за тот подвиг, который они совершили. Ни мы, ни наши дети и внуки никогда этого не забудем. Не дадим переписать историю. Всегда будем рассказывать, какой ценой досталась Победа, какие великие люди ее ковали на полях сражений и у станков на заводах. Будущие поколения должны знать правду о том, сколько людей погибло в боях. Пусть это и страшные цифры, но их ни в коем случае нельзя искажать", - сказал Андрей Харин.

Всего на данный момент в Уренском районе проживает 8 участников Великой Отечественной воны и 213 тружеников тыла.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Балахнинский район, где также вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.".

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