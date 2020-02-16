Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "Небо"

Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо", на 3-м этаже. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.



Любой желающий теперь может занять место пилота и самостоятельно управлять огромным авиалайнером. Взлёт, посадка, полёт над горами, над океаном, над кукурузным полем, зоны турбулентности – всё это можно увидеть и прочувствовать так, как это видит и чувствует настоящий пилот самолета.



Авиатренажёр является точной моделью кабины пилота Boeing 737 и обеспечивает полное погружение в различные полётные ситуации. Визуализация погодных условий и ландшафтов базируется на аэрокосмической фотосъёмке, а панорамное остекление кабины позволяет практически вживую наблюдать картину полёта.



Для каждого посетителя ТРК "Небо" моделируется индивидуальный вариант полёта со своим набором штатных и внештаных ситуаций. Профессиональные пилоты-инструкторы, которые будут находиться рядом всё время "полёта", помогут разобраться с приборами, научат управлять самолётом и ответят на любые вопросы начинающего лётчика.



"Наш тренажёр позволяет попасть туда, куда запрещён доступ всем обычным пассажирам – в кабину самолёта. Люди испытывают абсолютно разные эмоции после виртуального полёта: кто-то в восторге, так как всегда хотел стать пилотом, кто-то взбудоражен, узнав для себя много нового и неожиданного. Тренажёр может воссоздать зоны турбулентности самой разной сложности, аварийные ситуации, перелёты в тяжёлых погодных условиях и вообще показать возможности самолёта. Также существуют детские программы, индивидуально подобранные для каждого ребёнка", – рассказал создатель проекта Михаил Морозов.



Кроме того, можно приобрести сертификат на посещение авиатренажёра: 30 минут — 1800 рублей; 60 минут — 3000 рублей и 90 минут — 4500 рублей.