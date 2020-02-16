Последние новости рубрики Культура и отдых
25 февраля 2020 12:21  [24] Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо"
25 февраля 2020 10:46  [334] Воздушные шары будут летать над Нижним Новгородом 26 февраля
21 февраля 2020 15:32  [980] Дегустация, песенный баттл и бег в мешках: программа мероприятий на Масленицу в Нижнем Новгороде
21 февраля 2020 11:15  [1064] "Свадьба Фигаро" на итальянском - первая оперная премьера в нижегородском театре им.Пушкина
20 февраля 2020 15:14  [942] Горадминистрация пытается продать инвестору свою долю в к/т Импульс
20 февраля 2020 12:36  [813] Лекции ведущих российских учёных пройдут в нижегородском планетарии в марте
19 февраля 2020 11:36  [581] Нижегородцам предложили принять участие в фестивале КВН "СтартАп"
19 февраля 2020 11:32  [618] Театр балета Бориса Эйфмана снова выступит в Нижнем Новгороде
17 февраля 2020 14:24  [1632] Сладкое воскресенье: более 200 кг тортов съели нижегородцы 16 февраля
16 февраля 2020 12:37  [1694] Представители японских корпораций посетят Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина
Культура и отдых

Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо"

25 февраля 2020 12:21  [24] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "Небо"

Авиатренажёр Boeing 737 заработал в нижегородском ТРК "Небо", на 3-м этаже. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Любой желающий теперь может занять место пилота и самостоятельно управлять огромным авиалайнером. Взлёт, посадка, полёт над горами, над океаном, над кукурузным полем, зоны турбулентности – всё это можно увидеть и прочувствовать так, как это видит и чувствует настоящий пилот самолета.

Авиатренажёр является точной моделью кабины пилота Boeing 737 и обеспечивает полное погружение в различные полётные ситуации. Визуализация погодных условий и ландшафтов базируется на аэрокосмической фотосъёмке, а панорамное остекление кабины позволяет практически вживую наблюдать картину полёта.

Для каждого посетителя ТРК "Небо" моделируется индивидуальный вариант полёта со своим набором штатных и внештаных ситуаций. Профессиональные пилоты-инструкторы, которые будут находиться рядом всё время "полёта", помогут разобраться с приборами, научат управлять самолётом и ответят на любые вопросы начинающего лётчика.

"Наш тренажёр позволяет попасть туда, куда запрещён доступ всем обычным пассажирам – в кабину самолёта. Люди испытывают абсолютно разные эмоции после виртуального полёта: кто-то в восторге, так как всегда хотел стать пилотом, кто-то взбудоражен, узнав для себя много нового и неожиданного. Тренажёр может воссоздать зоны турбулентности самой разной сложности, аварийные ситуации, перелёты в тяжёлых погодных условиях и вообще показать возможности самолёта. Также существуют детские программы, индивидуально подобранные для каждого ребёнка", – рассказал создатель проекта Михаил Морозов.

Кроме того, можно приобрести сертификат на посещение авиатренажёра: 30 минут — 1800 рублей; 60 минут — 3000 рублей и 90 минут — 4500 рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph