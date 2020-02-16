Нижний Новгород претендует на федеральные деньги для мостов и путепроводов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород подготовил предложения к реализации федерального проекта "Мосты и путепроводы". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт и строительство дорожных объектов будет проходить в рамках федерального нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Программа "Мосты и путепроводы" - это часть нацпроекта.

В перечень предложенных Нижним Новгородом дорог и мостовых переходов включены следующие объекты:

1. Строительство путепровода на ул. Львовской (Доскино – Кустовая);

2. Строительство путепровода на ул. Дьяконова (Доскино – Кустовая);

3. Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. Федосеенко);

4. Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр.Молодежном в районе станции "Петряевка";

5. Строительство транспортной развязки на улице Должанской в Канавинском районе (в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, стоимость строительно-монтажных работ — 6,9 млрд рублей);

стоимость строительно-монтажных работ

6. Строительство путепровода через железнодорожные пути на перегоне ст. Починки-ст. Заволжье (остановочный пункт "Дубравная") в Сормовском районе ;

7. Строительство путепровода через железнодорожный переезд на ул.Новые Пески до ул. Планировочной;

8. Строительство путепровода через железнодорожные пути на ул.Баренца;

9. Капитальный ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через ул.Кузбасскую (стоимость строительства 150 млн. рублей);

10. Путепровод по пр. Ленина через Комсомольское шоссе;

11. Путепровод у Мызинского моста;

12. Мост на проспекте Кораблестроителей через Сормовский канал.

Порядок и сроки реализации программы будут определены после утверждения федерального проекта.