Нижегородские спортсмены стали победителями чемпионата России по Кудо Спорт

Фото: Нижегородская федерация Кудо

Нижегородские спортсмены стали победителями чемпионата России по Кудо

Нижегородские спортсмены стали победителями чемпионата России по Кудо. Об этом сообщает нижегородская федерация КУДО.

XXVII чемпионат России по Кудо прошел 23 февраля в Московском дворце спорта "Динамо". На соревнованиях встретились сильнейшие спортсмены, только финалисты чемпионата федеральных округов страны и города федерального значения, прошедшие Региональный и окружной отбор.

Нижегородский спортсмен Меджидов Руслан стал трехкратным чемпионом страны по Кудо и главным претендентом на участие в Кубке Мира по Кудо 2020 года от сборной России, который состоится в сентябре в Греции.

Первый бой спортсмен выиграл на втором времени с преимуществом 2 бала за ударную технику, второй бой выиграл досрочно накаутирующим ударом рукой в голову, а третий поединок досрочно болевым приемом на руку. В 2013 году Руслан выиграл первенство России по Кудо. В 2017-2019 годах становился чемпионом России, призером чемпионата и кубка России.

Ромоданова Екатерина впервые выступала на Чемпионате России и показала отличный результат. Первый поединок выиграла за счёт уверенных атак. В полуфинале Екатерина провела на равных два времени с действующей чемпионкой мира по Кудо и сошла с дистанции только по решению судей. В поединке за третье место уступила всего один бал за оценку "намечание ударов в партере".

"Победа Руслана Меджидова - это большой путь всей нижегородской команды в сборную России, теперь у Руслана есть все шансы стать чемпионом мира. На протяжении последних пяти чемпионатов и кубков мира в абсолютной категории победителями уверенно были спортсмены из России", - сказал председатель нижегородской федерации Кудо Владимир Поддымников.