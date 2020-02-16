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Нижегородские спортсмены стали победителями чемпионата России по Кудо
Нижегородские спортсмены стали победителями чемпионата России по Кудо. Об этом сообщает нижегородская федерация КУДО.
XXVII чемпионат России по Кудо прошел 23 февраля в Московском дворце спорта "Динамо". На соревнованиях встретились сильнейшие спортсмены, только финалисты чемпионата федеральных округов страны и города федерального значения, прошедшие Региональный и окружной отбор.
Нижегородский спортсмен Меджидов Руслан стал трехкратным чемпионом страны по Кудо и главным претендентом на участие в Кубке Мира по Кудо 2020 года от сборной России, который состоится в сентябре в Греции.
Первый бой спортсмен выиграл на втором времени с преимуществом 2 бала за ударную технику, второй бой выиграл досрочно накаутирующим ударом рукой в голову, а третий поединок досрочно болевым приемом на руку. В 2013 году Руслан выиграл первенство России по Кудо. В 2017-2019 годах становился чемпионом России, призером чемпионата и кубка России.
Ромоданова Екатерина впервые выступала на Чемпионате России и показала отличный результат. Первый поединок выиграла за счёт уверенных атак. В полуфинале Екатерина провела на равных два времени с действующей чемпионкой мира по Кудо и сошла с дистанции только по решению судей. В поединке за третье место уступила всего один бал за оценку "намечание ударов в партере".
"Победа Руслана Меджидова - это большой путь всей нижегородской команды в сборную России, теперь у Руслана есть все шансы стать чемпионом мира. На протяжении последних пяти чемпионатов и кубков мира в абсолютной категории победителями уверенно были спортсмены из России", - сказал председатель нижегородской федерации Кудо Владимир Поддымников.
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