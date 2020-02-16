Более стойкий металл использован для "умных остановок" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более стойкий, чем на тестовом образце, металл использован для "умных остановок" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил советник вице-президента директора МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексей Миронов в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 25 февраля 2020 года.

Он пояснил, что для остановок используется нержавеющая сталь №304. Этот металл устойчив к воздействию разнообразных химических веществ.

Алексей Миронов подчеркнул, что на остановках также регулярно проводятся клининговые работы.

Напомним, в январе 2019 года на первой "умной остановке" Нижнего Новгорода на ул. Большая Покровская ("Серая лошадь") появилась ржавчина. После этого техническое задание концессионного соглашения в части использования тех или иных материалов при изготовлении павильонов было изменено. Нижегородские "Умные остановки" решено делать из нержавеющей стали.