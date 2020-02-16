Чемпионат по FIFA-2020 на Sony Play Station 4 состоялся в ТРК "Небо" Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК Небо

Чемпионат по FIFA-2020 на Sony Play Station 4 состоялся в нижегородском ТРК "Небо". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК.

Чемпионат по киберфутболу, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел 23 февраля в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса. 64 участника сразились на киберспортивной арене и поборолись за призовой фонд, который превысил 20 тысяч рублей.

Киберфутбол - это вид спорта, где соперника стараются победить в симуляторе футбола на игровой консоли. Состоявшийся чемпионат прошел под девизом: "Время мужских сражений в новом формате!".

Участником состязания мог стать любой житель или гость Нижнего Новгорода старше 16 лет, оставивший заявку на участие в официальной группе ТРК "Небо". 21 февраля с использованием генератора случайных чисел организаторами было выбрано 64 киберспортсмена, которые приняли участие в чемпионате.

За главные призы участники боролись в формате "на вылет", проявляя свои умения на шести игровых локациях. А все желающие, не вошедшие в число отобранных игроков, могли попробовать свои силы в зоне свободной игры. Главные матчи чемпионата - за третье и первое место - транслировались на большом экране на сцене ТРК "Небо".

Кроме поединков в день чемпионата на главной сцене ТРК "Небо" проводились конкурсы на футбольную тематику, розыгрыши билетов на матчи футбольного клуба "Нижний Новгород", выступления профессионального футбольного фристайлера и группы поддержки ФК "Нижний Новгород". Соревнования проходили под звучание любимых треков ди-джея Katrin Kova.

Победителем чемпионата стал Никита Ишунов - он получил 10 тысяч рублей наличными. Игрок, занявший второе место, забрал 7 тысяч рублей наличными. А обладателю третьего места было вручено 5 тысяч рублей. Также все призеры забрали с собой Кубки и медали чемпионата.

"Жители нашей страны очень любят футбол. 23 февраля у нижегородцев была уникальная возможность принять участие в чемпионате по киберфутболу и проявить себя. Прошли те времена, когда мужчины доказывали свою силу оружием. Мужчины 21-го века соревнуются друг с другом на киберарене, зарабатывая крупные денежные призы", - сказала директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.