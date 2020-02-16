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Культура и отдых

Нижний Новгород вошел в шорт-лист всероссийского проекта "Культурный код"

25 февраля 2020 18:28  [28] Культура и отдых

Фото: Instagram Глеба Никитина

Нижний Новгород вошел в шорт-лист всероссийского проекта "Культурный код". Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram.

"Наш город вошел в шорт-лист всероссийского проекта "Культурный код"! Город-победитель станет площадкой фестиваля уличного искусства", - написал губерантор.

Он добавил, что пока город отстает в голосовании на право проведения фестиваля. "Мне и Нижнему нужна ваша поддержка! Всех вас! Всех нижегородцев и тех, кто любит Нижний!", - говорит Глею Никитин и просит нижегородцев присоединиться к голосованию.

Глава региона добавил, что у лидирующих в конкурсе городов около 30 тысяч голосов поддержки, но его аккаунт подписано 45 тысяч человек, которые могут добавить свои голоса в поддержку Нижнего Новгорода.

О том, что Нижний Новгород претендует на проведения фестиваля уличного искусства "Культурный код" стало известно в начале февраля 2020 года. Об этом сообщило АНО "Россия - страна возможностей", которое является организатором мероприятия.

В рамках фестиваля стрит-арт художники со всей страны будут рисовать граффити на фасадах домов. Нижний Новгород хочет сделать площадкой фестиваля Канавинский район.

По итогам голосования победят три субъекта РФ, которые станут фестивальными площадками.

За право проведения фестиваля также борются Казань, Ижевск, Челябинск п.Солнечнодольск Ставропольского края, Волховский муниципальный район Ленинградской области.

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