ХК "Торпедо" вышел в плей-офф Чемпионата КХЛ Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" вышел в плей-офф Чемпионата КХЛ, одолев в заключительном матче 25 февраля 2020 года финский "Йокерит" со счетом 3:1. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Первый период матча получился невероятно зрелищным, в полной мере вознаградив болельщиков, еще за несколько дней до игры гарантировавших поединку "аншлаг".

Во втором периоде команды не собирались сбавлять обороты, продолжая радовать собравшихся болельщиков ярким, красивым и бескомпромиссным хоккеем. И даже отсутствие заброшенных шайб в ходе двадцатиминутки не изменило впечатление от эффектной игры на льду. А главное - сохранило торпедовское преимущество.

Не стал результативным и третий период. Команды сражались до последних секунд, цепляясь за каждую шайбу и максимально сконцентрировано подходя к каждому игровому эпизоду. Первая часть сезона успешно завершена выполненной задачей по выходу в плей-офф.

"Все осознавали важность сегодняшнего матча для нас, вышли на игру с хорошим настроем. В первом периоде моменты были у обоих ворот, и счет "3:1" мог быть как в одну, так и в другую сторону. Хорошо, что мы смогли реализовать свои шансы. Могли забить и больше: в частности, уже в первой смене. "Йокерит" - мастеровитая команда, которая хорошо двигает шайбу всей пятеркой. Но ребята сегодня бились всей командой, ложились под каждую шайбу, и я очень рад такой игре сегодня. Для нас все последние игры были сродни плей-офф, являясь хорошей подготовкой к нему. Это для нас весьма полезно. "Йокериту" - удачи в плей-офф. Это очень хорошая команда, интересно смотреть за ее хоккеем. Будем готовиться к предстоящим матчам!" – поделился впечатлениями главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

"Очень легко пропустили голы в первом периоде. После этого, конечно, начали играть, нанесли шестьдесят бросков по воротам соперника. Но не смогли реализовать своим моменты, и Андерс Линдбек действовал очень хорошо. В целом это был хороший регулярный сезон, один из лучших в истории "Йокерита". Ждем продолжения в воскресенье", - сказал главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки.

С победой "Торпедо" поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Думаю, что сегодняшнюю игру все нижегородские поклонники хоккея смотрели с замиранием сердца. Завершающаяся регулярная часть сезона оказалась достаточно неровной: за яркими победами шла череда досадных поражений. Много забивали, но много и пропускали, заставляя понервничать болельщиков. Но это и есть настоящий хоккей. Впереди у нас плей-офф с гарантировано сильным соперником. Главное не терять мужества и победного заряда. Болеем за Нижний", - сказал губернатор.